الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 665 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 4  قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم تنفيذ 665 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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