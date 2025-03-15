السبت 15 مارس 2025
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حوادث

تفاصيل القبض على رجل أعمال هارب من أحكام قضائية

القبض على رجل أعمال
القبض على رجل أعمال

القت أجهزة الأمن،  القبض على رجل أعمال مالك مول تجارى شهير هارب من أحكام قضائية ؛ بعد استيلائه على أموال المواطنين، بزعم استثمارها والهروب خارج البلاد منذ عده سنوات.

 

ورحلت مأمورية أمنية بالقاهرة، منذ قليل، رجل أعمال مالك مول تجارى شهير إلى محكمة مدينة نصر لمعارضة على الأحكام الصادره ضده.

وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، القت القبض على رجل الأعمال فورعودته للقاهرة قادما من إحدى الدول، بعدما تبين صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا شيكات ووضعه على قوائم الترقب والوصول.

القبض على رجل أعمال 

وتعود تفاصيل القضايا منذ عدة سنوات، عندما أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بمخاطبة مكتب التعاون الدولى "الإنتربول" لسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب “ ي.أ ؛ ذلك لاتهامه فى جناية توظيف أموال وصدور العديد من الأحكام التى أدانته بالنصب وخيانة الأمانة، وطالب مدير النيابة مكتب التعاون الدولى "الإنتربول" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتهم حتى يتمكن من المحافظة على أموال الضحايا وذلك بناءً على تأشيرته فى 29 يونيو الماضى.

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وكان المكتب الفنى للنائب العام قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين يتهمون رجل الأعمال “ م. ي. ا”  صاحب مول شهير بالاستيلاء على أموالهم التى يقوم بتوظيفها وحصل منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ30 مليون، وذلك بموجب إيصالات أمانة محررة بخط يده واتفق مع ضحاياه على تشغيل هذه الأموال فى مشاريعه مقابل نسبة أرباح 30% أى ضعف أرباح البنوك مرة ونصف وبعد مرور أول ثلاثة شهور من استلام المبالغ.

 

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القبض على رجل أعمال هارب من احكام قضائية مطار القاهرة محكمة مدينة نصر صاحب مول تجارى شهير

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