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رياضة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام برايتون 2-2 في الدوري الإنجليزي (صور)

مانشسستر سيتي وبرايتون
مانشسستر سيتي وبرايتون

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي، مع نظيره برايتون بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في شباك نظيره برايتون بالدقيقة 11 من ركلة جزاء تحصل عليها عمر مرموش.

وسجل إستوبينيان هدف التعادل لـ برايتون في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة صوبها ببراعة شديدة.

ثم سجل عمر مرموش الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في شباك برايتون بالدقيقة 39 من تصويبة صاروخية.

وجاء هدف التعادل لبرايتون عن طريق عبد القادر خوسانوف لاعب السيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48. 

تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون 

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ETIHAD AIRWAYS 82 TILP City City- Community گر 18 ETIEAD ORTEGAMORENO MORENO ORTEGA 3 45 ETIHA'S ET iHA'S LEWIS KHUSANOV 24 14 DIAS C GVARDIOL NICO D۱۶/١-۱۱٦) ニ-ハ 19 26 7 ETHAD SAVINHO @ RSOM MARMOUSH SUBSA CARSON 9 FIIAN GUNDOGAN X 11 DOKU GREALISH DEBRUYNE BERNARDO REIS REIS. HAALAND FODEN MCATEE Defimitemy City‏'‏‏

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة وصل مان سيتي للنقطة 48 نقطة في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن برايتون لديه 47 نقطة، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وبرايتون في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بفوز برايتون بهدفين لهدف.

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