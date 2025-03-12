مانشستر سيتي يخطط للإطاحة بثنائي الفريق

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للسماح لأحد لاعبي الفريق بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال تقرير نشره موقع "سبورت بايبل" البريطاني، إن برناردو سيلفا وكيفن دي بروين، يستعدان لمغادرة النادي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي في صيف 2025، وينتهي عقد سيلفا بنهاية صيف 2026.

وبحسب التقرير، من المقرر أن يتخلى بيب جوارديولا عن كلا اللاعبين وسيسمح لدي بروين بإنهاء عقده قبل الرحيل.

وأضاف تقرير "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية، أن لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينجا من المقرر أن يحل محل الثنائي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون، في إطار منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، في السادسة من مساء السبت المقبل.

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