السبت 15 مارس 2025
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رياضة

الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء ستيلينبوش الجنوب الأفريقي

الجابوني تانجي مبيامي
الجابوني تانجي مبيامي

 أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني تانجي مبيامي حكمًا للساحة ويعاونه الجابوني  بوريس مارليز ديتسوجا والتوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين والكاميروني جانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا.

الجابوني تانجي مبيامي
الجابوني تانجي مبيامي


ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.
واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد،  الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلى صعيد كأس مصر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

 وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت في كأس مصر في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

الزمالك وسموحة 
الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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