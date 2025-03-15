السبت 15 مارس 2025
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رياضة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن قرار رابطة الأندية بتطبيق اللائحة ضد النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة.

وطبقت رابطة الأندية اللائحة ضد النادي الأهلي باعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى من الفريق الأحمر.

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي 

وقال المصدر إن مجلس إدارة نادي الزمالك كان ينتظر قرار الرابطة اليوم بتطبيق اللائحة على الأهلي كما حدث مع الزمالك العام الماضي.

وواصل المصدر: الزمالك ليس طرفا في الأزمة الراهنة وتطبيق اللائحة هو أمر روتيني كنا متأكدين من حدوثه خاصة أن اللائحة واضحة وصريحة وتنص على ذلك.

وأتم حديثه: الزمالك تسلم خطابا من رابطة الأندية يفيد باعتبار الأبيض فائزا بالقمة وخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي ونحن نركز الان على مباراة الكأس أمام سموحة الليلة. 

عقوبات مباراة الزمالك والأهلي

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري الممتاز ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات كالتالي: اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

كما تنتظر رابطة الأندية المصرية المحترفة البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

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