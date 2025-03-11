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أخبار مصر

محافظ القاهرة ووزير الشباب يتفقدان حى المطرية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بحى المطرية عقب الإفطار التقيا خلالها بالشباب المنظم لأكبر حفل إفطار جماعى شعبى فى مصر.

 

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وتابع محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة استعدادات أهالى المطرية لهذا الحفل والذى يقام بالحى للعام الحادى عشر.

 

وخلال جولتهما بحى المطرية أصرت إحدى أسر الحى على استضافتهما بمنزلهم حيث أشادا بحالة الدفء والكرم والبهجة الموجودة بين أبناء الحى والتى تجسد روح المحبة والترابط بمصر فى رمضان، واستمع محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة لاستعدادات الجميع لحفل الإفطار الذى سيقام السبت القادم ويشارك به آلاف من الشيوخ والشباب والأطفال.

ويقام إفطار المطرية منذ عام ٢٠١٣ وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوي يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة حفل إفطار جماعي حي المطرية

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