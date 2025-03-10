وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان الملعب الخماسي بمركز شباب الجيزة في ليلة رمضانية

في ليلة رمضانية، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة الملعب الخماسي بمركز شباب الجيزة "الساحة الشعبية" في إطار خطة الدولة بالتطوير الدائم والمستمر للمنشآت الشبابية والرياضية؛ من أجل توفير منشآت رياضية عالية الجودة للشباب والتي تساعد في نشر الثقافة الرياضية وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة.



وعقب الافتتاح، شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة فعاليات عدد من العروض الرياضية داخل مركز الشباب شملت عروض المشروع القومي للمرأة والفتاة والمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" بالإضافة إلى عروض المشروع القومي للياقة البدنية.



نهائي دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمركز شباب الجيزة

كما حرص الوزير والمحافظ على حضور نهائي دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمركز شباب الجيزة، وذلك في مباراة لكرة القدم جمعت بين فريقي الجيزة والعجوزة في ختام فعاليات البطولة التي شارك فيها ١٩ هيئة رياضية فرعية وحوالي 5 آلاف عضو من أعضاء الهيئات الرياضية.



وقد سلم الوزير والمحافظ الميداليات للمشاركين في المباراة والأطقم الفنية والحكام وكأس البطولة لفريق العجوزة الفائز وسط حضور لأولياء أمور اللاعبين المشاركين.



وأشاد وزير الشباب ومحافظ الجيزة بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه المشاركون في فعاليات دورى الأندية الصغيرة والساحات الشعبية، ووجود العديد من المواهب الناشئة، وقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح فعاليات الدورى، والخروج به فى صورة حضارية.



وأكد محافظ الجيزة حرصه على المشاركة وحضور الفعاليات الرياضية للنشء والشباب لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع والتحفيز على زيادة عدد الممارسين لمختلف الألعاب الرياضية مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتقديم كافة سبل الدعم لتطوير ورفع كفاءة المنشأت الرياضية وتهيئة المناخ الرياضي الملائم للشباب والنشء .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز الشباب والسيد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأشرف تامر رئيس حي جنوب وقيادات الوزارة والمحافظة.

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