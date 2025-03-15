على غرار المطرية، أهالي شنراق بالغربية ينظمون إفطارا جماعيا لـ1500 شخص (صور)

نظم أهالي قرية شنراق التابعة لمركز السنطة بـ محافظة الغربية، إفطارا جماعيا يتسع لحوالي 1500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة بالجهود الذاتية من كل أهالي القرية وسط سعادة وفرحة بين الجميع الذين شاركوا في الإعداد والتجهيز والتنظيم من رجال وأطفال ونساء القرية وذلك على غرار منطقة المطرية والتي تستمر للعام الـ 11.

وقال الدكتور وديع بدير أحد أهالي القرية، إنه تم إطلاق الدعوة لتنظيم إفطار مجمع لأهالي القرية قبل حلول شهر رمضان الكريم وخلال الشهر اجتمعوا للتنسيق ووضع الترتيبات اللازمة لظهور الإفطار بشكل يليق بأهالي القرية وضمت الخطة توزيع الأدوار علي الجميع من الشباب والأطفال والسيدات، حيث تمت هذه الاحتفالية بالجهود الذاتية من أهالي القرية.

وأضاف "بدير"، أن الإفطار اتسع لحوالي 1500 شخص من أهالي القرية إضافة إلى عدد من أهالي القرى المجاورة مشيرا إلى أن الإفطار تم تنظيمه لإعلاء قيم المحبة والترابط بين أهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.