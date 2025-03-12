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محافظ الغربية يناقش خطة تطوير المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش خطة تطوير المجازر وتحسين الخدمات

ناقش اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مع الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، خطة تطوير المجازر الحكومية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وفقًا لأحدث المعايير الصحية والبيئية.

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جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور زغلول خضر، برفقة الدكتور عادل عبد العزيز، وكيل وزارة الطب البيطري بـ محافظة الغربية، بمجز سمنود، تمهيدًا لتطويره، وإضافة منافذ عرض وبيع لحوم متطورة، تتيح للمواطنين الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، في بيئة صحية آمنة.

وأكد محافظ الغربية أن خطة التطوير تأتي في إطار استراتيجية وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة الغربية، لتحديث المجازر الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، ويضمن توفير لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.

وشدد محافظ الغربية على الجهود لا تقتصر على تطوير البنية التحتية للمجازر، بل تعمل أيضًا على تأهيل وتدريب العاملين، لضمان تطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة الغذائية، مؤكدًا أن تطوير المجازر لن يكون فعالًا دون رفع كفاءة الكوادر البشرية المسؤولة عن تشغيلها.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في جميع المجازر الحكومية، مشددًا على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة داخل المجازر، للحد من التلوث وضمان سلامة اللحوم.

وأوضح المحافظ أن تطوير المجازر الحكومية يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع عمليات التطوير لتشمل أكبر عدد من المجازر بالمحافظة، مع التركيز على إدخال أحدث التقنيات في عمليات الذبح والتصنيع.

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