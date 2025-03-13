انتشال جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بترعة سجين في الغربية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من انتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة قرية سجين، التابعة لمركز قطور، هربًا من حرارة الجو.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سجين حول غرق طفل في العقد الأول من عمره بترعة القرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية مدعومة بسيارة إسعاف وفريق من قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث. وبالمعاينة، تبين أن الجثمان لطفل يُدعى "إ.م.ش"، يبلغ من العمر 10 سنوات، ويقيم بقرية سجين، حيث نزل إلى الترعة للاستحمام هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة تيار المياه وغرق في الحال.

تم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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