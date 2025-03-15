قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة 74 من العاملين بالمستشفى العام والصدر بدكرنس، والإدارة البيطرية، ووحدة التلقيح الاصطناعي، ووحدة الحيوانات الأليفة بدكرنس، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق

محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمستشفى دكرنس العام والصدر والإدارة البيطرية للتحقيق

وأكد استمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل،إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.

تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات

يأتي قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية بمدينة دكرنس للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نتائج الحملات في دكرنس

هذا وقد شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومدير مديرية التموين، المرور على 6 مخابز، وسوبر ماركت، ومعمل جبن، وجزارة، وأسفر المرور عن تحرير 41 محضرا، شملت نقص وزن، وعدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري، بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.