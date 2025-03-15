السبت 15 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة ميت غمر

تفقد مجمع المصالح
تفقد مجمع المصالح الحكومية بميت غمر، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة ميت غمر، المقام بأرض المستشارين

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة ميت غمر، المقام بأرض المستشارين على مساحة 225 مترا، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، وأوضح أن المجمع يهدف إلى ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في إنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل للحصول على الخدمة.

تفاصيل الإنشاءات لمجمع المصالح الحكومية بميت غمر 

من جهته أوضح اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن العمل بدأ في المجمع، خلال الخطة الاستثمارية 2023-2024 بإنشاء بدروم وأرضي، وتم استكمال التشطيبات النهائية له من، المحارة، والسباكة، والنجارة، والكهرباء، وتركيب سيراميك الحوائط والأرضيات، والدهانات، ووضع طبقة خرسانة لأرضية للبدروم، وتركيب رخام للأرضيات ودرج السلم.

استكمال المبنى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025

وأضاف أنه يجري الآن أعمال استكمال المبنى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025 بإنشاء الدور الأول العلوي والثاني العلوي وأعمال التشطيبات بالكامل والواجهة، وأشار إلى أنه من المقترح تسكين جراج لسيارات البريد في البدروم، ومكتبين إداريين للبريد في الدور الأرضي، ومكتب سلامة الغذاء، ومكتبين للتموين، ومكتب للشهر العقاري بالدور الأول العلوي، بالإضافة إلى إدارتي تموين بندر ومركز ميت غمر بالدور الثاني العلوي.

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