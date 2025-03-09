الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأسواق

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدًا على متابعة الأسعار على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

محافظ كفر الشيخ يطلع على السلع الغذائية

 

واطلع محافظ كفرالشيخ، خلال جولته، على كافة السلع المتوفرة وقوائم أسعارها المخفضة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتوافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من بينها السلع الاستهلاكية الأساسية والغذائية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والأسماك، والمنظفات، وغيرها.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن تحقيق رضاء المواطن عن جودة السلع، وتلبية احتياجاته من أولى أولوياته، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل يومي الحملات التي تنفذها الجهات المعنية كالوحدات المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، والطب البيطري، لضمان إحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية والأسواق ومنافذ بيع السلع، ومتابعة التخفيضات المقدمة للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

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محافظ كفر الشيخ يتفقد توافر السلع الغذائية الأساسية

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى متابعة توافر كافة السلع في 31 معرضًا لـ«أهلًا رمضان» بالإضافة إلى أسواق «اليوم الواحد» في قرى ومدن المحافظة، ومنافذ السلع والشوادر، وسيارات الثلاجات كمنافذ متحركة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وخلال جولته استمع محافظ كفرالشيخ، أيضًا إلى عدد من المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم، معربًا عن حرصه الدائم على التواصل الميداني المباشر مع الأهالي لفحص طلباتهم وحل مشكلاتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق في القطاعات كافة، كما عبر  المواطنين عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود محافظ كفرالشيخ واهتمامه المستمر بمطالبهم، وتلبية احتياجاتهم.

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سلع اسواق رمضان كفر الشيخ التموين

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