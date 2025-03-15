السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم السبت، سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في برج الملوك جنوبي لبنان

وبحسب شبكة «العربية»، قال الدفاع المدني اللبناني: قتيلان باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في برج الملوك جنوبي لبنان.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوبي لبنان لبنان بلدة برج الملوك برج الملوك الدفاع المدني اللبناني جيش الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

نتنياهو: سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا

جبران يعلن عن فرص عمل في لبنان براتب 25 ألف جنيه (تفاصيل)

الجيش اللبناني يتسلم جنديا اختطفته قوات الاحتلال قبل أيام

إسرائيل تعلن استهداف أحد عناصر حزب الله في غارة جنوبي لبنان

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان تستهدف مواقع لحزب الله

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية