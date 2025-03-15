مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم السبت، سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في برج الملوك جنوبي لبنان

وبحسب شبكة «العربية»، قال الدفاع المدني اللبناني: قتيلان باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في برج الملوك جنوبي لبنان.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.