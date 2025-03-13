الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش اللبناني يتسلم جنديا اختطفته قوات الاحتلال قبل أيام

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

 تسلم الجيش اللبناني اليوم الخميس الجندي الذي اختطفته قوات الاحتلال يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة في جنوب البلاد.

 

الجيش اللبناني يتسلم جنديا مختطفا من قبل الاحتلال

 وبحسب الوكالات الإخبارية المختلفة، فقد تسلم الجيش الجندي عند معبر رأس الناقورة ونقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال لدى اختطافه.

وقبل أيام قال الجيش اللبناني في بيان: "أطلقت القوات الإسرائيلية المعادية النار على أحد عسكريي الجيش أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص  الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش اللبناني قوات الاحتلال الاحتلال القوات الاسرائيلية بلدة كفرشوبا الأراضي الفلسطينية المحتلة حزب الله إسرائيل

مواد متعلقة

إسرائيل تعلن استهداف أحد عناصر حزب الله في غارة جنوبي لبنان

أمين عام حزب الله يكشف حقيقة تدخل الجماعة اللبنانية في أحداث سوريا الأخيرة

استشهاد أحد قيادات حزب الله بغارة للاحتلال على جنوب لبنان

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

ستكون ولادة عسيرة، توفيق عكاشة يكشف توقعاته لانتخابات البرلمان وعلاقتها بارتفاع الأسعار

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

حفاظا على صحة أسرتك، احذري من العصير البودرة فى رمضان

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية