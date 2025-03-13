الجيش اللبناني يتسلم جنديا اختطفته قوات الاحتلال قبل أيام

تسلم الجيش اللبناني اليوم الخميس الجندي الذي اختطفته قوات الاحتلال يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة في جنوب البلاد.

الجيش اللبناني يتسلم جنديا مختطفا من قبل الاحتلال

وبحسب الوكالات الإخبارية المختلفة، فقد تسلم الجيش الجندي عند معبر رأس الناقورة ونقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال لدى اختطافه.

وقبل أيام قال الجيش اللبناني في بيان: "أطلقت القوات الإسرائيلية المعادية النار على أحد عسكريي الجيش أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

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