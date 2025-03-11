الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار على قضية طفل "الدارك ويب" اليوم

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

 

أحالت النيابة العامة المتهم  الي جنايات شبرا الخيمة "ابراهيم.م.ا.ا" ٤٠ سنة - عامل - مقيم اشمنت مركز ناصر بنى سويف - في القضية رقم ٤٧١٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني العبور والمقيدة برقم ٣٦٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثاني شرطة العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا " الميثامفيتامين " إحدى مشتقات فينيثيل أمين، بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا قسم شرطة ثان العبور

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يفتتح معرضي أهلًا رمضان بمدينتي بنها وكفر شكر

محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان ببنها

تفاصيل زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية.. منال عوض تتفقد المركز التكنولوجي بالخانكة.. وتضع حجر الأساس لحضانة متطورة للسيارات المضبوطة

صحة القليوبية تتابع المواصفات القياسية بمحطة معالجة الصرف بالرملة

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

مصدر بالأهلي: جاهزون لخوض القمة الليلة حال توفير حكم أجنبي

بعد تمسكه بحكم أجنبي، رابطة الأندية تستفز الأهلي

بعد إحالة المتهم للمحاكمة.. تفاصيل هتك عرض طفلة بحمام عمومي في الشرقية.. الطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي.. وزوجته: لو ثبتت إدانته هخلعه.. ووالده: ابني معاق ذهنيا (صور)

آخر قرارات الزمالك بشأن لقاء القمة

منوعات

المزيد

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية