المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم الي جنايات شبرا الخيمة "ابراهيم.م.ا.ا" ٤٠ سنة - عامل - مقيم اشمنت مركز ناصر بنى سويف - في القضية رقم ٤٧١٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني العبور والمقيدة برقم ٣٦٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثاني شرطة العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا " الميثامفيتامين " إحدى مشتقات فينيثيل أمين، بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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