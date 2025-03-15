ضبط نصف طن بلح فاسد في القليوبية

شنت مديرية الصحة في القليوبية حملة تفتيشية بقرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، بهدف ضبط الأسواق ومنع تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر ، تم خلالها ضبط نصف طن بلح متغير الخواص الطبيعية وتظهر عليه علامات عفن واضحة، وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

صحة القليوبية تشن حملة على المنشآت الغذائية

تأتي الخطوة في إطار حرص مديريه الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن بلح، وتم إعدام ٢٦٥ كجم أغذية متنوعة تظهر عليها علامات تلف واضحة، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم استيفاء المنشآت الغذائية للشروط الصحية، وتم تحرير ٦ محاضر جنح صحية للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية.

غلق منشآت غذائية لإدارتها بدون ترخيص بالقليوبية

كما أوصت اللجنة المشكلة من صحة القليوبية بغلق ٥ منشآت غذائية لادارتها بدون ترخيص من الجهات المختصه وعدم استيفائها للشروط الصحية المقررة، وسحب عينات من الأغذية المتداولة بالاسواق وإرسالها الي معامل بنها وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

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