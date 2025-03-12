تفاصيل قضية مقتل شقيق محامي شبرا.. أخو الضحية: المتهمون سرقوه وأطلقوا عليه النار.. والجنايات تحدد 23 مارس أولى جلسات المحاكمة

تبدا محكمة جنايات القليوبية في 23 مارس الجاري نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شقيق المحامي وليد التميمي بمنطقة شبرا الخيمة.

شقيق المجني عليه: كان عائدا من عمله

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيق المجني عليه، وقال: إن زوجة أخيه اتصلت به عبر الهاتف وأخبرته أن زوجها كان عائدا من عمله الساعة الثانية صباحا، وكان على الطريق الدائري يبحث عن سيارة أجرة من أجل العودة إلى منزله، وكان في ذلك الوقت معها عبر مكالمة على الهاتف.

شقيق المجني عليه: الضحية أخبر زوجته بأن مجهولين سرقوه وأطلقوا صوبه أعيره نارية

وأضاف شقيق المجني عليه قائلا “ زوجته سمعت إن في أشخاص بينادوله وبيشتموه علشان يوقف، ولما وقف قالوله إيه الشنطة دي، قالهم مفيهاش حاجة وخدوها وسيبوني، وبعدين سمعته وهو بيصرخ جامد وبيقولها الحقيني يا هند، خدوا حاجتي وقتلوني يا هند، ونطق الشهادة ومات وانقطعت المكالمة معاه”.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل أحد الأشخاص على يد عدد من الخارجين على القانون بالقليوبية حال سرقته.

المتهمون أطلقوا خرطوش على المجني عليه

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بها "رش خرطوش" بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكبي الواقعة (7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وأحدهم محبوس على ذمة قضية "مخدرات وسلاح" - مقيمين بدائرة القسم).

المتهمون يعترفون بارتكاب الواقعة بقصد السرقة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (فرد محلي وعدد من الطلقات - 5 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين كرهًا عنهم مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

المتهمون: المجني عليه قاومنا فقتلناه

وأضافوا أنهم بتاريخ الواقعة وحال سيرهم بإحدى الطرق بدائرة القسم مُستقلين (دراجة نارية - مركبة "توك توك" ملك اثنين من المتهمين) قاموا باستيقاف المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على حقيبته (بداخلها مبلغ مالي - هاتف محمول - بعض المتعلقات) ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار ناري من فرد محلي محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

وضبط بإرشادهم المسروقات وكذا (الدراجة ومركبة "التوك توك" المستخدمين في الواقعة)، وأضافوا أنهم تخلصوا من هاتف المجني عليه بإلقائه بإحدى الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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