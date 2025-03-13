بسبب السرقة بالإكراه، المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل وتغريمهم 20 ألف جنيه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل وتغريم كلا منهما 20 ألف جنيه، لسرقتهم شخص عن طريق الإكراه بعد استدراجه والتعدى عليه بالضرب، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.



أحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية:- "خالد ي م ب" ٤٣ سنه - العنوان / طنط الجزيرة - مركز طوخ - القليوبية، و"أحمد ي م ب" ٣٤ سنة - العنوان / طنط الجزيرة - مركز طوخ، و"محمد ب م ب" ٣٠ سنة - العنوان حارة فرغلي - منشية ناصر - القليوبية، في الجناية رقم ١٣٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٧٤٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٢٠٢٤/٦/٦ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية سرقوا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد ي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه إلى مكان بالطريق العام هادئ من حركة المارة وأشهروا في وجيه سلاحين ناريين (بندقية آلية - مسدس) وسلاحًا أبيض (سيف) وإداة (عصا خشبية) فيلوا الرعب في نفسه ثم تعدوا عليه بالضرب بغير إطلاق أعيرة نارية فأعدموا مقاومته وتمكنوا بذلك من سرقة منقولاته وقد ترك به الإكراه الأثر والجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة بالقليوبية أنهم حازوا سلاحين ناريين مششخنين (بندقية آلية مسدس) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا أبيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء (سيف - عصي خشبية) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

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