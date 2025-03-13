المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "نجاة م وم" ٢٧ سنة - ربة منزل - ومقيم في: الخرقانية - القناطر الخيرية، و"ولاء ع ع أ" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في: الخرقانية -- القناطر الخيرية، و"رمضان م ع م" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في: الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١٠/٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

وأشار أمر الإحالة شبرا الخيمة أنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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