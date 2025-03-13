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محافظات

المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طفلة والتعدى عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية  بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

 وأحالت النيابة العامة بـالقليوبية المتهم:- "بدر س " السن ۲۱ - عامل - مركز القناطر الخيرية - القليوبية، في الجناية رقم ۳۸۱٥ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم ٤١٢٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في ٢٠٢٤/٢/١٧ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ملابسها وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

شهود إثبات الواقعة  بالقليوبية 
وشهدت المدعوة  بـالقليوبية "و ز" ١٧ سنة - طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري - بأن المتهم قام بإيهامها بالزواج علي أثر علاقة عاطفية فقرر بأن اقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى جثم فوقها مثبتًا إياها حاسرًا عنها ملابسها وتعدى عليها.

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