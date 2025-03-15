السبت 15 مارس 2025
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية ببورفؤاد دون وقوع إصابات

الحماية المدنية
الحماية المدنية

 سيطرت قوات الحماية المدنية ببورسعيد منذ قليل على حريق نشب بشقة سكنية بمدينة بورفؤاد  التابعة لمحافظة بورسعيد.


وكانت قد تفاجئ أهالي بورفؤاد بنشوب النيران في شقة سكنية في عمارة السلام مدخل أ أمام ملعب الكامب نو ببورفؤاد.

 

الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة ببورفؤاد 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان السالف ذكره، وتمت السيطرة على الحريق، وتم التأكد أن الشقة خالية من السكان تمام.

هذا ولم يسفر الحريق على أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات 
 

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