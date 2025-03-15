الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية ببورفؤاد دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية ببورسعيد منذ قليل على حريق نشب بشقة سكنية بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد.



وكانت قد تفاجئ أهالي بورفؤاد بنشوب النيران في شقة سكنية في عمارة السلام مدخل أ أمام ملعب الكامب نو ببورفؤاد.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة ببورفؤاد

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان السالف ذكره، وتمت السيطرة على الحريق، وتم التأكد أن الشقة خالية من السكان تمام.

هذا ولم يسفر الحريق على أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.