قطع الكهرباء والغاز بمحيط حريق معامل وزارة الصحة بعد امتداد النيران إلى مبان مجاورة (فيديو)

حريق وزارة الصحة، قام مسؤولو الكهرباء والبترول بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي بمحيط حريق المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة، بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد حفاظًا على حياة المواطنين خاصة بعد امتداد حريق المعامل إلى مبنى التراخيص الطبية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المعامل المركزية التابعة لـوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق في المعامل المركزية، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق.



كما انتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى موقع حريق المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

وكشف مصدر مطلع أن الحريق الذي اندلع منذ قليل بالمعامل المركزية لوزارة الصحة امتد إلى مبنى التراخيص الطبية المجاورة المعامل بشارع الشيخ ريحان مما أدى إلى دفع الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء أخرى ليصل عدد سيارات الإطفاء إلى 17 سيارة ومعدات ثقيلة وخزان مياه إستراتيجي للسيطرة على الحريق الذي يشهد تصاعدًا كبيرًا وسط محاولات الدفاع المدني في السيطرة عليه.

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