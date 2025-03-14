نيران في قلب القاهرة.. حريق هائل يلتهم معامل وزارة الصحة المركزية.. وأجهزة الأمن تكشف تفاصيل صادمة

مع الساعات الأخيرة من الليل وقبل فجر اليوم الجمعة، اشتعل حريق بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة والسكان، خلف المبنى الإدارى لإدارة التراخيص الطبية، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

الحريق أثار الرعب بين المواطنين، خاصة أنه وقت الفجر، ولكن قوات الحماية المدنية تمكنت كعادتها من إخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية، وانتقل فريق من النيابة والمعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق تتمركز 4 سيارات إطفاء بمحيط موقع حريق مبنى المعامل المركزية فى وزارة الصحة بوسط المدينة لإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

المعاينة تكشف الخسائر الأولية لحريق معامل الصحة المركزية

كشفت المعاينة الأولية الخسائر الناجمة عن حريق اندلع في معامل وزارة الصحة المركزية، عن تفحم بعض الأكشاك الواقعة خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية.

وأظهرت المعاينة أن النيران التهمت غرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، بالإضافة إلى تدمير جزء من مقر إدارة التراخيص الطبية.

شكلت الأجهزة المختصة لجنة هندسية في أعقاب حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في منطقة عابدين وسط القاهرة، وذلك لمعاينة المبنى لتقييم حجم الأضرار ومدى سلامة الهيكل الإنشائي، وكذلك تحديد إمكانية استخدام المبنى مرة أخرى بعد إخماد الحريق.



مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة يعاينون آثار حريق المعامل المركزية

يواصل مدير أمن القاهرة وقيادات من وزارة الصحة معاينة آثار حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان التي امتدت إلى مبنى التراخيص الطبية، وفحص آثار الحريق عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد بعدما نجحت في السيطرة عليه خلال 3 ساعات.

كما يقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص الحريق ورفع آثاره لكشف ملابساته وحصر الخسائر.

انفجار بمعمل الكيمياء وراء حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة

ودفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني لمنع امتداده إلى الأماكن المحيطة.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن اشتعال النيران في أحد معامل الكيمياء أحدث انفجارًا وامتداد النيران إلى معامل أخرى.



جهود مكثفة للسيطرة على حريق معامل وزارة الصحة المركزية



وبذلت قوات الدفاع المدني والحريق جهودًا كبيرة للسيطرة على النيران المشتعلة في التراخيص وامتد إلي مبني المعامل المركزية بوزارة الصحة ومنع انتشارها..

ودفعت بعدد 17 من سيارات الحماية المدنية وخزان مياه استراتيجي إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه فور تلقيها البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا باندلاع حريق هائل داخل أحد مباني المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وبذلك قوات الدفاع المدني جهودها للتعامل مع النيران منع امتدادها إلى باقي أدوار المبنى.

حجم الحريق

وأفادت جهات التحقيق بأن الحريق الهائل داخل المعامل المركزية امتد عبر بئر المصعد من الطابق الأول حتى الأخير، مما أدى إلى وصول النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور، حيث طالت جزءًا من الطابق الأول.

كما امتد الحريق المندلع إلى الخلف، ليطال مبنى إدارة المترو المكون من طابق واحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن المواد الكيميائية الموجودة في المبنى ساهمت في انتشار النيران بسرعة، ما زاد من تعقيد الوضع، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وذكرت مصادر أمنية أن "قوات الحماية المدنية تمكنت بواسطة 20 من سيارات الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة عليها".

وانتقل فريق من النيابة والمعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد لكشف الخسائر الناجمة عنه وتحديد الأسباب، التي أدت إلى نشوب الحريق داخل المبنى.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بدأ في بئر المصعد في الطابق الأول وامتد إلى الطوابق العلوية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة والنيران فى معامل وزارة الصحة.

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 14 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجى إلى مكان البلاغ فيما تصاعدت ألسنة اللهب بموقع الحريق، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط الحريق ومنع خطر الامتداد الى المباني المجاورة.

أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران فى معامل وزارة الصحة

وقامت الأجهزة الأمنية، بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي في محيط حريق مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة بعد امتداد النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور.



حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

وانتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الصحة إلى موقع حريق معامل وزارة الصحة لمتابعة عمليات الإطفاء ومحاولة محاصرة الخسائر عقب انتهاء جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، كما حضرت قيادات من وزارة الصحة لمعاينة موقع الحريق والتأكد من سلامة المبنى بعد إخماد النيران.

حريق معامل وزارة الصحة

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حريق مبنى معامل وزارة الصحة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 7 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي إلى موقع الحريق، ومع استمرار تصاعد ألسنة اللهب، تم دعم فرق الإطفاء بـ 7 من سيارات الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنشآت المجاورة.

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