أول رد من علوم طنطا على الرقص على أغاني المهرجانات بحفل الإفطار

أكدت إدارة كلية العلوم بـ جامعة طنطا أنه حدثت بعض الأخطاء التنظيمية خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أُقيم مؤخرًا، والذي شهد تفاعلًا غير لائق من بعض الطلاب تضمن الرقص على أنغام أغاني المهرجانات، وهو ما يتنافى مع روح الفعالية وأهدافها.

وجاء ذلك في إطار حرص كلية العلوم بـ جامعة طنطا على الحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية.

وشددت كلية علوم طنطا على أن هذه التصرفات فردية ولا تعكس الصورة الحقيقية لطلابها، الذين يتمتعون بالانضباط والالتزام بالسلوكيات القويمة كما أكدت إدارة الكلية أن مثل هذه الأمور سيتم التعامل معها بكل حزم، وأنها بصدد مراجعة آليات تنظيم الفعاليات المستقبلية لضمان التزامها بالعادات والتقاليد الجامعية.

وثمنت كلية علوم طنطا جهود الطلاب في المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة، ودعت الجميع إلى التحلي بالسلوك المسؤول الذي يعكس القيم الأكاديمية والأخلاقية التي تميز جامعة طنطا.

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