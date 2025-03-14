الجمعة 14 مارس 2025
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محافظات

إصابة 3 سيدات بحروق متنوعة إثر انفجار اسطوانة غاز داخل عيادة طبيب بالبحيرة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حالة فزع انتابت المواطنين، عقب انفجار أنبوبة غاز بعيادة طبيب نساء وولادة، أسفرت عن إصابة ٣ سيدات بحروق متفرقة بأنحاء الجسم إحداهن حروقها وصلت الى ٧٠ % بالجسم  وتم إنقاذهن قبل تفحم أجسادهن.

الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء للحريق 

تبلغت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بنشوب حريق بعيادة طبية بحى هندى بمدينة الدلنجات، مما دفع قوات الحماية المدنية بـ ٦ سيارات إطفاء حريق للسيطرة عليه، واخماده قبل امتداده الي المنازل والأحياء المجاورة بالمدينة.

تمكنت قوات من الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على الحريق، وتبين إصابة ٣ سيدات  مروة حسن علي 27 عاما بحروق بالجسم بنسبة  50%، أديبة حسن عليو بحروق بالجسم بنسبة  60%  ودينا صلاح معوض 32 عاما بجروح  وحروق بالجسم بنسبة  70%، وتم نقلهن لقسم الحروق بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

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بالبحيرة كفر الدوار انفجار انبوبة غاز انفجار حروق

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