قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

طالبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بقيام مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بشبراخيت باستبعاد مدير المدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بعد الاعتداء بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.

أكدت محافظ البحيرة، ضرورة فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على المحافظ غدا السبت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

الاعتداء بالوحشية بالضرب المبرح

وكان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، قد شهد واقعة مؤسفة، بقيام مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالاعتداء بالوحشية بالضرب المبرح على طالبتين بفناء المدرسة أمام زملائهن.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق

وقرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت إلى التحقيق العاجل معه في واقعة التعدي الوحشي بالضرب على طالبتين بفناء المدرسة وذلك في أول رد فعل سريع بعد انتشار فيديو للاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان فيديو قد انتشر لواقعة الاعتداء بمدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بعد قيام إحدى الطالبات بتصويرها بالفيديو وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بتعدى مدير المدرسة بالضرب المبرح على طالبتين في فناء المدرسة بالأرجل ووصفعهن بالأيدي أمام زملائهن من الطالبات.

هجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت

حيث فوجئت الطالبات بهجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت، على زميلاتيهما داخل فناء المدرسة، دون معرفة أسباب هذا التعدي بالأيدي والأرجل عليهن.

انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة

أدى انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة بمحافظة البحيرة، وبين من أعطى عذرا له بقيامه بذلك لأسباب تتعلق بالتربية والعقاب.

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