البورصة المصرية تحت المجهر، سر تلون المؤشرات بالأخضر في تداولات الأسبوع الماضي

تداولات البورصة المصرية، قفزت مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات الأسبوع المنتهى بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، حيث تعتبر البورصة واحدة من أقدم البورصات في المنطقة، وتلعب البورصة دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة منظمة لتداول الأسهم والسندات وأدوات الدين الأخرى، ما يساعد الشركات على جمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، كما توفر للمستثمرين فرصًا لتحقيق عوائد على استثماراتهم.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو” حصاد حركة تعاملات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية.

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التداول فى البورصة المصرية - فيتو

كواليس تداولات نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.

ارتفاع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية

وكشف التقرير الأسبوعي لأداء البورصة المصرية، عن ارتفاع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنحو 1.11% ليصل إلى مستوى 31290 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 2.78% مغلقًا عند 8787 نقطة، فيما قفز مؤشر «s&p» بنحو 3.27% ليسجل 7205 نقاط.

ونوه التقرير، إلى أن مؤشر «EGX30 capped» في البورصة المصرية ارتفع بنحو 1.38% مغلقًا عند 39149 نقطة، بينما حقق «EGX100 EWI» صعودًا بنحو 2.88% مغلقًا عند 12209 نقاط.

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البورصة المصرية المصرية - فيتو

حجم التداول يسجل 415.4 مليار جنيه

وسجل إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 415.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.37 مليون ورقة منفذة على 489 ألف عملية.

كما استحوذت الأسهم على نحو 5.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة، بينما مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 94.67% لتسجل 329.451 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة OTC نحو 3.832 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو تسجيل صافي بيع بقيمة 430.7 مليون جنيه، لتستحوذ على 6.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما اتجه العرب نحو تسجيل صافي شراء بقيمة 269.5 مليون جنيه ليستحوذوا على 7% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المصريون على 86.4% من التعاملات.

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