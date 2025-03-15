السبت 15 مارس 2025
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حصاد حركة البورصة خلال أسبوع، 6 قطاعات تستحوذ على قائمة الأسهم المقيدة، 86.4 % صافي تعاملات المصريين، و5 شركات وساطة تتصدر قائمة الأكثر تداولات

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

البورصة المصرية ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ورغم ذلك خسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

وتعتبر البورصة المصرية  واحدة من أقدم البورصات في المنطقة، حيث تلعب البورصة دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة منظمة لتداول الأسهم والسندات وأدوات الدين الأخرى، ما يساعد الشركات على جمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، كما توفر للمستثمرين فرصًا لتحقيق عوائد على استثماراتهم.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو” حصاد حركة تعاملات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية.

5 شركات وساطة تتصدر تداولات نهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركة وساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع.

وجاءت الشركات كالتالي:

  • إي إف جي الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه.
  • أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.11 مليار جنيه.
  • هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 825 مليون جنيه.
  • مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول تداول بلغت 682 مليون جنيه.
  • ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 659 مليون جنيه.

 

 

 6 قطاعات تستحوذ على قائمة الأسهم المقيدة 

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

  • قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 948 مليون جنيه.
  • موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 585 مليون جنيه.
  • خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 484 مليون جنيه.
  • أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 458 مليون جنيه.
  • البنوك بقيمة تداول بلغت 356 مليون جنيه.
  • رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 286 مليون جنيه. 
     

86.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة  نسبة 86.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6 %و العرب على 7 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 430.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 269.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.4 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.1 %و سجل العرب 5.5 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 964.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 114.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.

 

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء الماضي؛ جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقاط.

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الإثنين الماضي 10 مارس 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%  عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03%  عند مستوى 13698 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06%  عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 11968 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19%  عند مستوى 3317 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.289 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% عند مستوى 13694 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97%  عند مستوى 11984 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3323 نقطة.

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