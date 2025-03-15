السبت 15 مارس 2025
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محافظات

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

هدم منزل
هدم منزل

كشفت التحقيقات في واقعة محاولة هدم منزل علي يد شقيقه بلودر وقت الإفطار في شهر رمضان عن محاولة الهدم باستخدام لودر أثناء تواجد القاطنين بالمنزل في قرية الاورمان مركز طلخا في محافظة الدقهلية 

وبالفحص تبين أن الدور الأول يقيم به 6 أشخاص وهم محمد عبد العزيز محمد على  52 سنه، وزوجته سعديه توكل أحمد  40 سنه، وأبناءه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 16 سنه ومنار محمد عبدالعزيز 25 سنه وتغريد محمد عبد العزيز  22 سنه وإبنتها سنتين 
 

 

أما الدور الثانى يقيم به  6 أشخاص وهم 
جلال عبد العزيز محمد على 69 سنه 
وزوجته عفت عوض  61 سنه وأبناءه 
محمد جلال 30 سنه وزوجته ميار أحمد محمد  30 سنه وأبناء محمد جلال وهم 
جلال  4 سنوات وميرا سنه واحده

حيث  انتزعت الرحمة من قلب شخص وحاول هدم منزل شقيقه وهو بداخله ساعة الإفطار وقام بلودر وهدم جزء منه حال تواجد أسرة شقيقه بالمنزل في قرية الأورمان مركز طلخا بمحافظة الدقهلية  .

المعاينة الظاهرة لعقار طلخا بالدقهلية بعد محاولة هدمه

 وكشفت المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم.

 

 وكان كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بعد تلقي بلاغ بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بإلقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل، وشدد على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.

المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة

وعلى الفور انتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة  أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، وإجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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