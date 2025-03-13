الخميس 13 مارس 2025
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رئيس حي غرب بالإسكندرية تقود حملة للتفتيش على محال الأغذية وإزالة الإشغالات

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب  بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وأسعارها للحفاظ علي سلامة المواطنين، وذلك بحضور تموين غرب، رخص المحلات والمتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحي.

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يأتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

وقد استهدفت الحملة عددا من المنشآت والمحال بشوارع ابن سهلان والاسناوي بمنطقة مينا البصل.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تموينية ، ٥ محاضر رخص محلات وتم التنبيه على المحال بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط.  

ومن جانبها نوهت رئيس الحي أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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المهندسة زينب السيد حي غرب الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية

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