السبت 15 مارس 2025
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تخبط في الكرة المصرية، شوبير: الأهلي قوة مصر الناعمة الوحيدة والمطلوب مساندته

لاعب الأهلي السابق
لاعب الأهلي السابق أحمد شوبير، فيتو

 أكد أحمد شوبير، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي لديه كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل، والموسم المحلي لم يعد يهم، واصفًا ما حدث مؤخرًا بين الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة بأنه "تخبط ليس جديد على الكرة المصرية".

 

تخبط بالكرة المصرية والأهلي قوة مصر الناعمة

 وطالب أحمد شوبير بمساندة النادي الأهلي الآن أكثر من أي وقت، لتحقيق رقم قياسي جديد في بطولة إفريقيا، واصفًا الأهلي بـ "قوة مصر الناعمة الوحيدة في عالم كرة القدم"

فريق النادي الأهلي، فيتو
فريق النادي الأهلي، فيتو

وقال أحمد شوبير عن النادي الأهلي: "الأهلي عنده أول أبريل مباراة في غاية الأهمية في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، ثم مباراة العودة مع فريق محترم وهو الهلال السوداني، وفوز الأهلي يقربه من النهائي ثم البطولة بإذن الله".

وتابع أحمد شوبير "الأهلي لديه كأس العالم للأندية في شهر يونيو القادم، يعني قريب جدًا، الموسم المحلي لم يعد يهمني؛ خصوصًا بعد كل ما رأيناه من تخبط ليس بجديد علي الكوره المصريه.."

وطالب أحمد شوبير جماهير الأهلي بمساندة فريقه، فقال: "مساندة الاهلي الآن مطلوبة أكتر من أي وقت... أنت بتتكلم عن رقم قياسي جديد في إفريقيا أنت بتتكلم عن مشاركه عالمية، اعتاد الأهلي تشريف مصر والعرب فيها، أنت بتتكلم عن قوة مصر الناعمة الوحيدة في عالم كرة القدم أنت بتتكلم عن الأهلي".

 

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى موريتانيا

 جدير بالذكر أن مسئولي الأهلي يقومون بإنهاء لو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى موريتانيا حاليًا، لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، حيث يقوم الجهاز الإداري في الأهلي بإنهاء إجراءات السفر والإقامة وكافة ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في موريتانيا.

إنسحاب الأهلي من مباراة القمة مع الزمالك، فيتو
إنسحاب الأهلي من مباراة القمة مع الزمالك، فيتو

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد إقامة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا، وذلك  في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يقوم مسئولو الأهلي بإجراء اتصالات مع الجهات المعنية، لزيادة أعداد الجمهور الذي سيحضر في مباراة الهلال،  المقرر إقامتها في استاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن فريق الأهلي انسحب من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررًا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي 11 مارس 2025، وذلك على خلفية عدم إحضار حكام أجانب في المباراة التي تقام بين قطبي الكرة المصرية، الأمر الذي رفض معه مسئولي النادى حضور الفريق للمباراة.

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