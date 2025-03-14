الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

في ظل تمسك الأهلي بالانسحاب من البطولة، ما هي نتائج الأحمر في الدوري الممتاز؟

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أشعل النادي الأهلي أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضي بعدما رفض خوض مباراة الزمالك بطاقم تحكيم مصري، ومطالبته بإقامة اللقاء بطاقم تحكيم أجنبي. 

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أصدره في وقت سابق بأنه في حال إقامة المباراة بحكام مصريين فإنه لم يستكمل بطولة الدوري. 

وفي ضوء تمسك النادي الأهلي بقرار انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز تستعرض فيتو لكم نتائج الأهلي في البطولة حتى مباراة القمة 130 أمام الزمالك. 

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن خلال الموسم الحالي  

الأهلي (5-2) سيراميكا
زد (0-1) الأهلي
الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري
البنك الأهلي (0-0) الأهلي
الأهلي (2-0) المصري 
الأهلي (0-0) إنبي 
الأهلي (2-0) سموحة
الأهلي (2-0) الجونة 
فاركو (1-1) الأهلي
الأهلي (2-2) بيراميدز 
مودرن سبورت (1-3) الأهلي
الأهلي (2-1) بتروجيت 
الأهلي (1-0) غزل المحلة
الإسماعيلي (0-4) الأهلي
الأهلي (1-1) الزمالك 
حرس الحدود (0-1) الأهلي 
الأهلي (2-0) طلائع الجيش

الأهلي أمام الزمالك ( شهدت المباراة انسحاب النادي الأهلي وفي انتظار قرار رابطة الأندية المصرية بالعقوبات الموقعة على فرق الجولة الأولى من المرحلة الثانية ومن ضمنه اعتبار الفارس الأبيض رابحا).

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