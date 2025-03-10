صراع الحراس يشتعل قبل مباراة القمة.. شوبير يهدد الشناوي في الأهلي.. كولر يحسم الاختيار.. وصبحي يحرج عواد في الزمالك

تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقررة مساء غد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز، أزمة غير مسبوقة تتعلق بمركز حراسة المرمى في كلا الفريقين، حيث يواجه المدربان مارسيل كولر من الأهلي وجوزيه بيسيرو من الزمالك معضلة في اختيار الحارس الأساسي للقاء المرتقب.

صراع الشناوي وشوبير في الأهلي

في معسكر الأهلي، أصبح الصراع بين الحارسين محمد الشناوي ومصطفى شوبير محط أنظار الجماهير والإعلام، فالشناوي، القائد المخضرم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، يمر بفترة تراجع في الأداء، خاصة بعد تحمله جزءًا من المسؤولية في هدف التعادل الذي سجله الزمالك في لقاء القمة الأخير، هذا الأمر دفع كولر إلى إشراك شوبير في آخر مباراتين للفريق أمام حرس الحدود وطلائع الجيش، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان ذلك مجرد تدوير أم إجراء عقابي للشناوي.

محمد الشناوي

ومع ذلك، نفى مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي وجود أي خلاف بين كولر والشناوي، مؤكدًا أن الأخير سيشارك أساسيًا في مباراة الغد، كما أن الشناوي يمتلك سجلًا قويًا في مواجهات الزمالك، حيث لعب 18 مباراة قمة مع الأهلي، فاز في 9 منها، وتعادل في 4، وخسر 5، مع حفاظه على نظافة شباكه في 7 مباريات.

مصطفي شوبير

أما شوبير، البالغ من العمر 24 عامًا، فخاض 6 مباريات في الدوري هذا الموسم، حافظ فيها على نظافة شباكه في 5 مباريات، واستقبل هدفًا واحدًا فقط، ومع ذلك، يفتقر شوبير إلى الخبرة الكبيرة في مواجهات القمة، حيث خاضها مرتين فقط، فاز بواحدة وخسر الأخرى.

صراع عواد وصبحي في الزمالك

على الجانب الآخر، يواجه الزمالك أزمة مماثلة في مركز حراسة المرمى، حيث يتنافس محمد عواد ومحمد صبحي على شرف الدفاع عن عرين الفريق الأبيض.

عواد

عواد، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، كان الحارس الأساسي للفريق هذا الموسم، حيث خاض 16 مباراة في الدوري، حافظ فيها على نظافة شباكه في 6 مباريات، واستقبل 15 هدفًا، ومع ذلك، تألقه الأخير كان محدودًا، مما فتح الباب أمام صبحي للحصول على فرصة.

صبحي، البالغ من العمر 25 عامًا، قدم أداءً قويًا في مباراة الزمالك الأخيرة ضد مودرن سبورت في كأس مصر، حيث تصدى لـ 8 محاولات خطيرة، مما أعاد إحياء فرصه في المشاركة الأساسية، ومع ذلك، يفتقر صبحي إلى الخبرة الكافية في مواجهات القمة، حيث خاض مباراة واحدة فقط ضد الأهلي، خسرها بنتيجة 1-0.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز، ستُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت 1"، الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب الفريقين

ويأتي الأهلي إلى هذه المباراة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتعد المباراة فرصة لكل فريق لتقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

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