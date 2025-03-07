شوبير: الخطيب رجل عظيم وأنا بحبه وميدو أكبر مهمل في التاريخ

أكد الاعلامي أحمد شوبير، أن الكابتن محمود الخطيب عنوان الاحترام، قائلًا: "أنا عايزه يفضل رئيس النادي وعامل هيبة للمكان وهو رجل عظيم وهو عنوان الاحترام ولا أترشح أمام الخطيب وكفاية أسماء صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب".

قوة محمود الخطيب

وأوضح أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن محمود الخطيب غير صورة لاعب الكرة عند الناس وأعطى للاعب شكل وقوة وهو غير المفهوم عند الناس كلها، متمنيًا له استكمال مسيرته في الاهلي دون التأثير في صحته وحالته الصحية.

الجانب الديني في حياة شوبير

وتحدث أحمد شوبير، عن الجانب الديني في حياته قائلًا: "مستعد للموت وأتمنى يجي وأنا بشكل كويس والواحد واقف على رجله ونفسي أفضل في المسجد طوال الوقت وأقعد أعتكف ونفسي أعمل ده وحاسس إن ده ناقصني وطول ما أنت في المسجد هتسمع دين وبضايق من قراءة القرآن في الموبايل وأحب أقرا من المصحف".



شوبير: ميدو أكبر مهمل في التاريخ وحسام حسن دماغه شغالة طول الوقت

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حبه الشديد للاعب المنتخب السابق أحمد حسام ميدو وقوة العلاقة بينهما، مضيفًا: "بحب ميدو وبقوله أنت أكبر مهمل في التاريخ وعندنا مواهب كبيرة"، في إشارة إلى الشهرة التي حققها في أوروبا ولمس ذلك بنفسه في أحد السفريات.

وأشار، إلى أن مدرب المنتخب حسام حسن موهبة كبيرة وحقق الكثير في مسيرته، ومزح قائلًا: "طبيعة حسام حسن كأنك تتعامل مع روح طفل وطيب جدًّا وبيخاف ينام لوحده".

وأكد أحمد شوبير، أن الكابتن حسام حسن مدرب جيد وفنيًّا دماغه تعمل طوال الوقت ومتطور، مشددًا على أنه حال وصوله إلى كأس العالم سيحقق نتائج جيدة خاصة أننا مرشحون لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية ومعه فريق قوي.

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