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محافظات

أسعار الدواجن اليوم السبت 15-3-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس الجمعة، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين 94 و105 جنيهات للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيهًا.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و125 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 120    و130 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيهًا، والبط المسكوفي 150 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 175 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   220  و 235 جنيهًا  وفي السوبر ماركت 240 جنيهًا،  وكيلو الاوراك 125 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 130 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 155 جنيهًا، كيلو الدبابيس 155 جنيها، كيلو شيش طاووق 220 جنيهًا، كيلو حمام كداب 160 جنيهًا، كيلو كبدة صافى 150  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 225 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 225 جنيهًا، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 225 جنيهًا، كيلو الأجنحة 80 جنيهًا، كيلو الهياكل 55 جنيهًا.

 

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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