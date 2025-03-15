منتخب الشباب يواجه زد وديا اليوم قبل السفر إلى قطر

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥، مساء اليوم السبت، مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي زد، في آخر أيام المعسكر المفتوح للفريق قبل المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في الدورة الودية الدولية بقطر في الفترة من ١٧ إلى ٢٧ مارس الجاري.

ومن المقرر، أن يعلن أسامة نبيه عقب انتهاء المباراة الودية أمام زد عن أسماء القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المقرر سفرهم إلى قطر.

مشاركة لاعبي الأهلي في مران منتخب الشباب

وشهد مران منتخب الشباب أمس الجمعة انضمام لاعبي الأهلى وهم: أحمد وحيد ومعاذ عطية ومحمود لبيب وإبراهيم عادل وشارك لاعبو الأهلى الأربعة فى تدريب اليوم بينما حصل زميلهم محمد عبد الله على إذن من الجهاز الفني .

ومن المقرر أن يتواجد فى ودية المنتخب مع الفريق الأول بنادي زد والمقرر خوضها قبل السفر إلى قطر ؛ وقال حمادة أنور المدير الإداري إن اليوم السبت سيكتمل كل عناصر المنتخب مع انضمام لاعبي إنبي عقب مباراة فريقهم مع بيراميدز.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

موعد أمم إفريقيا تحت 20 سنة

وتأتي دورة قطر الدولية مع منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا في إطار استعدادات احفاد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنطلق ٢٦ أبريل المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

35 لاعب في معسكر منتخب الشباب

وكان الكابتن أسامة نبيه قد أعلن قائمة المنتخب المعسكر المفتوح والتى تضم ٣٥ لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي.. ويوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد احمد.. وحرص حماده أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء فى الدوحة ويلعب منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا..

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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