الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد أزمة مباراة القمة، غياب لاعبي الأهلي عن مران منتخب مصر للشباب

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

شهدت المنتخب الوطني للشباب غياب لاعبي النادي الأهلي عن مران المنتخب الصباحي الذي أقيم اليوم  ضمن المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة الأحد القادم.

ويضم منتخب الشباب 5 لاعبين من النادي الأهلي وهم: محمد عبد الله - إبراهيم عادل - معاذ عطية - أحمد وحيد - محمود لبيب.

وعلمت فيتو أن لاعبي النادي الأهلي  حصلوا على إذن من الجهاز الفني للمنتخب للغياب عن المران الصباحي، على أن يشاركوا في المران المسائي المقرر إقامته اليوم. 

5 لاعبين من الأهلي يمثلون منتخب الشباب مواليد 2005 

شهدت قائمة المنتخب الوطني مواليد 2005 استدعاء 5 لاعبين من صفوف النادي الأهلي، للانتظام في المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بداية من اليوم الخميس، قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة الأحد القادم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قد أعلن قائمة مبدئية تضم 35 لاعبًا من أجل الانتظام في معسكر تحضيري المنتخب قبل السفر لقطر من أجل المشاركة في الدورة الدولية بجانب منتخبات قطر والإمارات وأوكرانيا.

واستعد الجهاز الفني  لمنتخب مصر مواليد 2005  بقيادة أسامة نبية 5 لاعبين من صفوف الأهلي، وهم: محمد عبدالله - إبراهيم عادل - معاذ عطية - أحمد وحيد - محمود لبيب.

قائمة منتخب مصر 2005

والقائمة ضمت 7 محترفين بالإضافة لـ 28 لاعبًا ينشطون في أندية محلية وجاءت كالتالي:
- حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد إف سي) ’ أحمد وهب (المصري البورسعيدي) ’ أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

- خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ ’ أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) ’ محمد سمير وسيف عصام ومهاب سامي (إنبي) ’ إبراهيم عادل ومعاذ عطية ومحمود لبيب (الأهلي) ’ عبد الله بوستنجي وعبد العزيز سعيد (سموحة) ’ محمد جمال (بتروجت) ’ بلال موسى (زفوله الهولندي) ’ مؤمن شريف (الاتحاد السكندري).

- الوسط والهجوم: أحمد خالد "كباكا" (مودرن سبورت) ’ محمد السيد (الزمالك) ’ أحمد وحيد (الأهلي) ’ سوني شاربلس (بولتون الإنجليزي ) ’ عمرو عبد المجيد هامبورج الألماني ’ تيبو غابريال ماينز الألماني ’ محمد عبد الله (الأهلي) ’ عمرو خالد "بيبو"  ( آراو السويسري) ’ عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) ’ أحمد أبو الفتح (المصري البورسعيدي) ’ عمرو أسامة (إنبي) ’ راغب عبد الهادي (الجونة) ’ محمد عبد الناصر ومهند محمد (المقاولون العرب) ’ يوسف شلبي (مودرن سبورت) ’ محمد أشرف ()’ أدهم علاء (الاتحاد السكندري) ’ محمد أحمد وكريم سعيد (وادي دجلة).

 


معسكر المنتخب ينطلق اليوم الخميس وحتى موعد السفر للدوحة الأحد المقبل للمشاركة في الدورة التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 26 مارس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي المنتخب الوطني للشباب محمد عبدالله منتخب الشباب مواليد 2005

مواد متعلقة

القلعة الحمراء: باقي 196 أسبوعا على انتهاء تشييد استاد الأهلي

سامي قمصان يقود تدريبات الأهلي فى غياب كولر

الأكثر قراءة

شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

طالب: هل الميت بيحس بينا؟.. جمعة: الفاتحة بتوصل له في صورة هدية عليها اسمك

أخطر إرهابي في العالم، معلومات عن أبو خديجة العراقي بعد إعلان تصفيته

رسالة الرئيس السيسي لقادة القوات المسلحة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سرعة سير الكفن دليل على مكانة المتوفى وماذا سيحدث بعد فناء الأرض؟، علي جمعة يجيب (فيديو)

تلاوة مرتلة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي من سورة الأنفال (فيديو)

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

المزيد
الجريدة الرسمية