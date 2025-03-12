35 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب استعدادا لدورة قطر الدولية

منتخب الشباب، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني قائمة المنتخب، للانتظام فى معسكر مفتوح بمشروع الهدف اعتبارا من غد الخميس إلى يوم الأحد المقبل حيث موعد السفر الى قطر للمشاركة فى بطولة قطر الدولية من ١٧ إلى ٢٦ مارس الجاري بمشاركة منتخبات: قطر والإمارات وكرواتيا، فى إطار استعدادات احفاد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية للشباب التى تنطلق ٢٦ أبريل المقبل، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

٢٥ لاعبا في معسكر منتخب الشباب

تضم قائمة المنتخب ٣٥ لاعبا هم:

عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي.

يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد احمد.

ويؤدي منتخب الشباب تدريباته اعتبارا من الخميس حتى موعد السفر؛ بعدها يختار الكابتن أسامة نبيه قائمة الأسماء النهائية المقرر سفرها من بين القائمة المعلنة.

ثلاث وديات في الدورة الودية بقطر

ويخوض منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ ثلاثة مباريات ودية فى دورة قطر الدولية وقال حماده أنور المدير الإداري للمنتخب أن المنتخب سيلعب يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم جهاز منتخب الشباب كلا من: أسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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