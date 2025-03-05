متى يجب كسر صيام الأطفال؟ 4 حالات خطر على الطفل

في شهر رمضان الكريم، يحرص الأهالي على مشاركة أطفالهم بصيام عدد من أيام الشهر الكريم لكي يتعودوا على ذلك.

متى يجب كسر صيام الطفل

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الحالات التي يجب كسر صيام الطفل فيها منها:

١- يجب على الأم مراقبة الحالة الصحية للطفل أثناء صيامه.

٢- في حالة وجود بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل لخطر يجب كسر صيامه وتتمثل في شعوره بخمول واضح أو يعاني من الدوخة أو الصداع أو التعب.

٣- إذا ظهرت على الطفل أعراض النوم المتواصل لساعات طويلة أثناء النهار وهو صائم، يجب كسر صيامه.

٤- عند ظهور علامات الخطر على صحة وجسم الطفل خاصة إذا كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة.

صيام الأطفال

وقالت وزارة الصحة: لكي يكون صيام الأطفال صحيا وآمنا يجب اتباع النصائح الآتية:

١- تأخير سحوره قدر الإمكان.

٢- الاهتمام بنوعية الأكل الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

٣- ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار رمضان.

٤- الإفطار على عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

٥- يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية.

وكشفت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية عن العمر المناسب لصيام الأطفال في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه الطفل بداية من عمر 7 سنوات يمكن أن يبدأ الصيام تدريجيا أي لا يصوم اليوم كاملا بل أوقات محددة في اليوم.

وأوضحت مدير المعهد القومي للتغذية أن هناك معايير تحدد إمكانية صيام الطفل منها صحة الطفل وإذا كان يوجد أى أمراض أو مشكلات صحية ومن عمر 10 سنوات يمكن صيام اليوم كاملا وإذا تعرض لتعب يمكنه الإفطار.

وحذرت مدير معهد التغذية من الإفراط في تناول الحلويات في رمضان، مشيرة إلى أنه يمكن تناول الحلويات مثل الأرز بلبن والبليلة والفاكهة بعيدا عن الإفراط في تناول الحلويات.

وأوضحت مدير معهد التغذية ان وجبة الافطار يجب ان تقسم على فترات ولا يأكل الإنسان طعامه مرة واحدة، لافتة إلى أنه يجب تناول تمر عند الإفطار نظرا لأن له فوائد متعددة منها تنبيه المعدة لاستقبال الطعام وضبط نسبة السكر في الدم

طبق السلطة أساسي على وجبة الإفطار

وأشارت إلى تناول الماء لتعويض الجسم عن نقص السوائل عند الإفطار، موضحة أن طبق السلطة أساسي على وجبة الإفطار ويجب أن يضم كل أنواع الخضراوات وطبق البروتين سواء حيواني أو نباتي والنشويات، لافتة إلى أن هذه الأكلات تمثل مجموعة البناء للجسم وأيضا الطاقة.

ونصحت الدكتورة سحر خيري بتأخير وجبة السحور في شهر رمضان لمدة 30 دقيقة قبل الفجر لتأخير الإحساس بالجوع كما يجب أن تضم أكلات يتم هضمها ببطء للشعور بالشبع لفترة أطول وأيضا تناول العيش البلدي وطبق الخضار والفول، حيث يظل الفول في المعدة لفترة طويلة مع الحرص على تناول كوب لبن وزبادي.

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