الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة بالرحمانية في البحيرة

جمع القمامة بالبحيرة
جمع القمامة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتطوير ودعم منظومة النظافة في مختلف المدن والمراكز، من خلال تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين، ورفع كفاءة المقالب الوسيطة ومصانع تدوير المخلفات، مشيرة إلى وجود خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز مبادرات تطوير البنية التحتية لخدمات النظافة لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة

واصلت محافظة البحيرة، تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة، والتي تم تنفيذها بالكامل بمدينة الرحمانية حيث تهدف هذه المنظومة إلى تحسين نظافة المدن، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال قيام سيارات جمع القمامة بزيارة المنازل بشكل دوري لجمع أكياس القمامة، مما يسهم في تحسين المظهر العام للشوارع والقضاء على التجمعات العشوائية للمخلفات.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الشوارع والميادين

جدير بالذكر، الى أن محافظة البحيرة، تمتلك أكثر من 1100 معدة حديثة ومتقدمة تُستخدم ضمن منظومة النظافة، كما تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الشوارع والميادين العامة، وعدد السكان، وحجم المخلفات اليومية، ويهدف هذا الجهد إلى تحسين إدارة المنظومة والاستغلال الأمثل لموارد المحافظة بما يحقق بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

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البحيرة الرحمانية منظومة النظافة

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