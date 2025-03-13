إزالة 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات بحزم وقوة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، كما أكدت على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

قد أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عن إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (مباني) بمساحة 1222 م2.

التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور ظهورها

وأكدت محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مع التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور ظهورها والتصدي لها من البداية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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