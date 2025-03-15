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رمضان شهر الفرحة والخير، 400 وجبة يوميا من مطبخ الخير بزفتى لتوزيعها على الصائمين (فيديو)

جانب من تجهيز 400
جانب من تجهيز 400 وجبة يوميًّا من "مطبخ الخير"، فيتو

يواصل "مطبخ الخير" بمدينة زفتى، التابعة لـ محافظة الغربية جهوده الخيرية خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 400 وجبة إفطار يوميًّا على الصائمين من الأسر الأكثر احتياجًا وعابري السبيل، في أجواء تعبق بالروحانية والتكافل الاجتماعي.

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ويأتي هذا العمل الخيري ضمن مبادرة أطلقها مجموعة من الأهالي المتطوعين بمدينة زفتي بالتعاون مع عدد من أهل الخير بهدف تعزيز روح المودة والتراحم بين أبناء المجتمع وتجسيد معاني العطاء والكرم التي يرتبط بها الشهر الفضيل.

 

وأعربت القائمة على "مطبخ الخير" بـ زفتى أماني لاشين عن سعادتها بالإقبال الكبير من المتطوعين، الذين يحرصون على المشاركة يوميًّا في تجهيز الوجبات والتي تتنوع بين اللحوم والدواجن والخضراوات بالإضافة إلى العصائر والتمور لضمان توفير وجبة متكاملة للصائمين.

وأكد "لاشين" أن "الهدف ليس فقط إطعام المحتاجين بل أيضًا نشر ثقافة التكافل والمساعدة بين الناس خاصة في هذا الشهر الكريم" مشيرًا إلى أن المبادرة لاقت دعمًا واسعًا من الأهالي والتجار الذين لم يترددوا في تقديم التبرعات العينية والمالية لضمان استمرار العمل الخيري طوال الشهر.

ويستمر "مطبخ الخير" في استقبال التبرعات والمساهمات من الراغبين في دعم الحملة، مع التأكيد على التزام المتطوعين بكافة الإجراءات الصحية خلال إعداد وتوزيع الطعام حفاظًا على سلامة الجميع.

وتؤكد "لاشين" أن رمضان ليس فقط شهر الصيام بل هو أيضًا شهر الفرح والخير حيث تتجلى فيه أسمى معاني الإنسانية والتكاتف و"مطبخ الخير" بزفتى يعد نموذجًا مشرفًا يعكس هذه الروح الطيبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

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