محافظ الغربية يكشف تطورات تنفيذ محور النعناعية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال تنفيذ محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى التي تستهدف تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة النقل داخل المدينة خاصة للشاحنات الثقيلة التي كانت تمثل عبئًا على الشوارع الداخلية.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تشغيل المحور في أقرب وقت ممكن نظرًا لأهميته في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز البنية التحتية في المدينة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المشروع يشهد نسب إنجاز مرتفعة حيث تم الانتهاء من عدد من المراحل المهمة التي تساهم في رفع كفاءة الطريق وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمركبات والمشاة حيث شملت الأعمال الجارية تغطية مصرف جناج بالمواسير لمسافة 230 مترًا لضمان التصريف السليم للمياه ومنع أي مشكلات مستقبلية،إنشاء أرصفة جانبية بطول 280 مترًا وتركيب الإنترلوك بما يضمن حماية المشاة وتعزيز المظهر الحضاري للطريق،تدعيم جوانب الطريق ببناء 290 مترًا من الدبش المائل لمنع التآكل وتوفير أقصى درجات الثبات للطريق،زراعة 50 عمود إنارة وتركيب شبكة متكاملة من الكشافات الحديثة لضمان إضاءة قوية للطريق وتحقيق أعلى مستويات الأمان خلال الليل.

وأكد محافظ الغربية أن المحور الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الطرق بالمحافظة حيث يساهم بشكل مباشر في تقليل الزحام داخل كفر الزيات من خلال توفير مسار بديل لسيارات النقل الثقيل مما يحد من الضغط على الشوارع السكنية ويقلل معدلات الحوادث الناتجة عن تكدس المركبات الثقيلة داخل المدينة.

كما أشار المحافظ إلى أن المحور يخدم المنطقة الصناعية بمدينة كفر الزيات ويوفر رابطًا حيويًا بين طريق كفور بلشاي والطريق السريع مما يسهم في دعم حركة التجارة والنقل ويحقق فوائد اقتصادية مباشرة على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع مع ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ جميع الأعمال وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

ووجه الجندي المسؤولين بضرورة متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالأعمال الإنشائية لضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في مختلف المدن والمراكز بالمحافظة مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة التي تستهدف تعزيز شبكة الطرق وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف المحافظ أن محور النعناعية يأتي ضمن رؤية الدولة 2030 التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر وتسهل حركة النقل وتدعم الاقتصاد المحلي.

وفي الختام شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية العمل المتواصل والتنسيق بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المشروع بأفضل كفاءة ممكنة مشيرًا إلى أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشاملة التي تشمل مشروعات جديدة في قطاعات الطرق والنقل لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وتوفير بيئة مرورية آمنة ومستقرة.

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