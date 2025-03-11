محافظ الغربية يهنئ أسرة الشهيد المقدم خالد دبور لتكريمه من الرئيس السيسي في يوم الشهيد

تقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتهنئة بالإنابة عن أهالي محافظة الغربية، إلى أسرة البطل الشهيد المقدم خالد محمد دبور، ابن مدينة المحلة الكبرى، وذلك بمناسبة تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم.

حيث تسلم التكريم من الرئيس حرمه السيدة ياسمين عادل كساب، وابنه مهند خالد دبور، وذلك تقديرًا لتضحياته وبطولاته التي سطرها بدمائه الطاهرة في معركة كرم القواديس بمنطقة الشيخ زويد، حيث استشهد أثناء تأديته لواجبه الوطني في سلاح المشاة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تكريم الشهيد المقدم خالد دبور هو تقدير عظيم من القيادة السياسية لما قدمه الشهيد من تضحية شجاعة في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن هذا التكريم ليس فقط تكريمًا لاسم الشهيد، ولكن هو تأكيد على أن الدولة تقدر تضحيات كل من يسهر على حماية الوطن، مهما كانت التضحيات كبيرة.

كما أشاد محافظ الغربية بالموقف البطولي الذي أبداه الشهيد المقدم خالد دبور أثناء معركة كرم القواديس في الشيخ زويد، مؤكدًا أن دماء الشهداء الطاهرة هي التي تبني الأوطان وتبقى رمزًا من رموز الشجاعة والفداء.

ووجه محافظ الغربية تحية خاصة لأسرة الشهيد، قائلًا: “إن أسرة الشهيد المقدم خالد دبور هي مثال حي على الصبر والإيمان، وإن تضحياتهم ليست أقل من تضحيات الشهيد نفسه”. وأضاف الجندي أن السيدة ياسمين عادل كساب، زوجة الشهيد، قد أظهرت قوة وإرادة كبيرة في تحمل فقدان بطلها، وأنها تواصل تربية ابن الشهيد مهند على قيم الفخر والشجاعة.

كما عبر عن فخره بتكريم أسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن الشهيد خالد دبور ترك أثرًا كبيرًا في قلوب جميع أهالي محافظة الغربية، وستظل ذكرى تضحياته حية في ذاكرة الوطن.

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