انطلاق ورش عمل برنامج "سفراء ضد الفساد" بمدارس البحيرة

شهدت محافظة البحيرة انطلاق أولى ورش الموسم الثامن من برنامج "سفراء ضد الفساد" للعام 2024-2025، وذلك بهدف توعية النشء بمخاطر الفساد وأثره على التنمية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في سلوكهم اليومي، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين النشء والشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة الفساد بكافة صوره.

تنفيذ البرنامج بمدرسة بني الجيشي للغات بدمنهور

ونظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة – إدارة تنمية النشء أولى فعاليات الورش داخل المدارس، وتم تنفيذ البرنامج بمدرسة بني الجيشي للغات بدمنهور ومدرسة الشهيد أحمد فوزي زيد الثانوية بأبو حمص، وقد شهدت الورش تفاعلًا كبيرًا من النشء، الذين خاضوا جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز وعيهم بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى مناقشات حماسية ساهمت في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل بيئتهم التعليمية والاجتماعية.

تكوين جيلٍ واعٍ قادر على بناء مستقبل مصر

ويُعد "سفراء ضد الفساد" إحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في تكوين جيلٍ واعٍ قادر على بناء مستقبل مصر بأسس قوية من النزاهة والشفافية، ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في مجتمعاتهم، ويسهموا في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مجتمع أكثر عدالة وتنمية.

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