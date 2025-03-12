الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق ورش عمل برنامج "سفراء ضد الفساد" بمدارس البحيرة

ورش عمل برنامج سفراء
ورش عمل برنامج "سفراء ضد الفساد"

شهدت محافظة البحيرة انطلاق أولى ورش الموسم الثامن من برنامج "سفراء ضد الفساد" للعام 2024-2025،  وذلك بهدف توعية النشء بمخاطر الفساد وأثره على التنمية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في سلوكهم اليومي، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين النشء والشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة الفساد بكافة صوره.

تنفيذ البرنامج بمدرسة بني الجيشي للغات بدمنهور 

ونظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة – إدارة تنمية النشء أولى فعاليات الورش داخل المدارس، وتم تنفيذ البرنامج بمدرسة بني الجيشي للغات بدمنهور ومدرسة الشهيد أحمد فوزي زيد الثانوية بأبو حمص، وقد شهدت الورش تفاعلًا كبيرًا من النشء، الذين خاضوا جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز وعيهم بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى مناقشات حماسية ساهمت في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل بيئتهم التعليمية والاجتماعية.

تكوين جيلٍ واعٍ قادر على بناء مستقبل مصر

ويُعد "سفراء ضد الفساد" إحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في تكوين جيلٍ واعٍ قادر على بناء مستقبل مصر بأسس قوية من النزاهة والشفافية، ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في مجتمعاتهم، ويسهموا في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مجتمع أكثر عدالة وتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الشباب الشباب والرياضة بأبو حمص سفراء ضد الفساد مصر

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

زغلول صيام يكتب: أبو ريدة الذي لا نعرف قيمته.. والكرة المصرية التي وصلت الحضيض!

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الاربعاء 12-3-2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: هل يجوز الصلاة بالبنطلون أو قراءة الأذكار بدون الحجاب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يشرح أوصاف قلوب المحبين لله ورسوله (فيديو)

طالب يسأل: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟ علي جمعة يوضح الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية