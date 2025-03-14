الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: الإسرائيليون رفضوا التفاوض على اتفاق شامل

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة نقلا عن وسطاء عرب أن المفاوضين الإسرائيليين رفضوا فكرة التفاوض على اتفاق شامل قد يقضي بإنهاء الحرب.
 

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وأضافت الصحيفة أن الطرفين ناقشا سبلا مختلفة لإطلاق سراح بعض "الرهائن" مقابل تمديد وقف إطلاق النار.

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أسير أمريكي و4 جثث، حماس تتلقى مقترح استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تسلمت مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس،، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة".

المرحلة الثانية من المفاوضات

وقالت إن "الرد تضمن موافقة الحركة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

 

وأكمل البيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

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حماس إسرائيل غزة

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