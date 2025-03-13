سيف الجزيري على رأس قائمة منتخب تونس في معسكر مارس

تواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رأس قائمة منتخب تونس لمعسكر مارس الجاري؛ استعدادًا لمباراتي ليبيريا ومالاوي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة تونس لمعسكر مارس كالتالي:

فيما يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لإعلان القائمة النهائية بأسماء اللاعبين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

حسام وإبراهيم حسن، فيتو

24 لاعبا في منتخب مصر بمعسكر مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سعلنها الجهاز الفني، قبل نهاية الأسبوع الجاري، عقب انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وبحسب المصدر فإن قائمة منتخب مصر الوطني بمعسكر مارس ستضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس الحدود

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد أبو الفتوح - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام يوم 21 مارس الجاري، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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