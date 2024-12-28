زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، الذي تدهورت حالة الصحية خلال الفترة الأخيرة، في المستشفى الذي يرقد فيه اللاعب، وذلك برفقة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

وخلال الزيارة، حرص وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للاعب وعائلته خلال هذه الفترة الصعبة، معربًا عن تفاؤله بتحسن حالة اللاعب إبراهيم شيكا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للاعب الزمالك السابق في المستشفى

ووجه الدكتور أشرف صبحي اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالة اللاعب بالتنسيق مع المستشفي الجوي التخصصي لتذليل كافة المعوقات لعلاج اللاعب.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للاعب الزمالك السابق في المستشفى

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر لنادي الزمالك لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.



أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، الأعضاء المصريين في لجان الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تم عرض محضر اجتماع اللجان الأول والذي أُقيم بتاريخ 6 أغسطس الماضي، كما تم مناقشة تقرير عن أنشطة الاتحاد FASU خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة تقارير اللجان التي انعقدت خلال المرحلة السابقة ومقترحات الفترة المقبلة.

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي FASU والترتيب لزيارة رئيس الاتحاد الدولي للقاهرة خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير المقبل، لافتتاح مكتب الاتحاد الافريقي بالقاهرة وحضور الجمعية العمومية والخطة المستقبلية لاستضافة دورة الالعاب الافريقية الجامعية في مصر خلال عام 2026.

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة



أكد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة التكاتف بين مختلف المؤسسات الرياضية فى القارة الأفريقية من اجل استمرار جهود التطوير الذى تشهده الرياضة الجامعية ودورها فى تطوير الرياضة الافريقية، وكذلك استمرار التنسيق مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية الافريقية من أجل تعظيم مساهمة الرياضة الجامعية فى تطوير الرياضة الافريقية فى مختلف المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.

أشرف صبحي يبحث مع أعضاء الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خطة الفترة المقبلة

وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يُكرمون الفائزين بماراثون زايد الخيري

من ناحية أخرى، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونظيره الإماراتي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وضيوف ماراثون زايد الخيري؛ بتكريم الفائزين بماراثون زايد الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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